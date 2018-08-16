2516 августа 2018

Вправе ли предприниматель получать выручку на личную карту?

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Налоговики не считают нарушением то, что ИП получает деньги от клиентов на карту, снимает их в банкомате и потом вносит на предпринимательский счет. В Налоговом кодексе нет запрета на подобные операции. К тому же разъяснение правил работы со счетами — не в компетенции ФНС, за это отвечает ЦБ.

По закону банк вправе отказаться зачислять на личную карту предпринимателя оплату за товары, работы или услуги (положение ЦБ от 27.02.2017 № 579-П). Опрошенные специалисты банков ответили нам, что пользуются этим правом в редких случаях (один из комментариев — ниже). Но чтобы полностью исключить риски, лучше давать клиентам реквизиты предпринимательского, а не личного счета.

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