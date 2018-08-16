ИП не обязан сообщать в инспекцию, что он использует личные счета в рабочих целях.

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Подотчетные можете закинуть на зарплатную карту сотрудника

Налоговики, если понадобится, сами это выяснят. Банки обязаны по запросу ИФНС предоставлять выписки по любым счетам физлиц (п. 2 ст. 86 НК). А инспекторы имеют право вызвать предпринимателя к себе и расспросить, как он платит налоги (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК).

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