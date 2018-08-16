2016 августа 2018

Надо ли уведомлять налоговую об использовании личного счета в коммерческих целях?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

ИП не обязан сообщать в инспекцию, что он использует личные счета в рабочих целях.

Налоговики, если понадобится, сами это выяснят. Банки обязаны по запросу ИФНС предоставлять выписки по любым счетам физлиц (п. 2 ст. 86 НК). А инспекторы имеют право вызвать предпринимателя к себе и расспросить, как он платит налоги (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.