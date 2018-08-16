Да, инспекторы правы.

Компания обязана зарегистрировать в качестве плательщика ЕНВД в инспекции по месту, где ведет деятельность. Налог тоже надо считать и платить отдельно по каждому офису [п. 2 ст. 346.28 НК, письмо Минфина от 11.02.2011 № 03-11-11/35]. Если вовремя не подать заявление о переходе на вмененку, возможен штраф в 10 тыс. руб. [п. 1 ст. 116 НК, письмо ФНС от 29.03.2016 № СА-4-7/5366].

Налоговики сами не снимут организацию с учета по вмененке. Им нужно заявление от компании по форме ЕНВД-3. Через пять рабочих дней после того, как инспекторы получат этот документ, организацию снимут с учета [п. 3 ст. 346.28 НК]. Компанию перестанут считать плательщиком ЕНВД со дня, который она записала в заявлении о прекращении вмененной деятельности.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>