1516 августа 2018

Применяем вмененку по торговле через автоматы. Это единственный вид деятельности. Как плательщики ЕНВД мы состоим на учете по местонахождению главного офиса. На время ставили торговый автомат в подразделении в соседнем районе. В декларации это показали, заплатили налог. Но ИФНС считает, что и по месту обособки надо встать на учет как плательщики ЕНВД. А затем — снять с учета подразделение, как только оттуда вывезли автомат. Требование законное?

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отвечает:

Да, инспекторы правы.

Компания обязана зарегистрировать в качестве плательщика ЕНВД в инспекции по месту, где ведет деятельность. Налог тоже надо считать и платить отдельно по каждому офису [п. 2 ст. 346.28 НК, письмо Минфина от 11.02.2011 № 03-11-11/35]. Если вовремя не подать заявление о переходе на вмененку, возможен штраф в 10 тыс. руб. [п. 1 ст. 116 НК, письмо ФНС от 29.03.2016 № СА-4-7/5366].

Налоговики сами не снимут организацию с учета по вмененке. Им нужно заявление от компании по форме ЕНВД-3. Через пять рабочих дней после того, как инспекторы получат этот документ, организацию снимут с учета [п. 3 ст. 346.28 НК]. Компанию перестанут считать плательщиком ЕНВД со дня, который она записала в заявлении о прекращении вмененной деятельности.

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