2016 августа 2018

Компания подала заявление о снятии с учета как плательщика ЕНВД по одному из адресов. Получили требование заплатить налог по вмененке. Выяснилось, что с учета подразделение не сняли. Налоговая вправе была проигнорировать заявление?

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отвечает:

Нет, инспекторы не вправе оставить без внимания ваше заявление.

Компания сообщает, что у нее стало меньше подразделений, через которые она ведет деятельность на вмененке. Для этого в инспекцию направляют заявление ЕНВД-3 с кодом причины 4 — «иное» [письмо Минфина от 14.03.2018 № 03-11-06/2/15668].

На требование налоговиков нужно ответить. Объясните, что вы уведомляли о прекращении деятельности на вмененке через подразделение. Приложите копию заявления и документ, который подтвердит дату его отправки. Подтвердите документами, что фактически не ведете деятельность.

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