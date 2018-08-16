Нет, инспекторы не вправе оставить без внимания ваше заявление.

Компания сообщает, что у нее стало меньше подразделений, через которые она ведет деятельность на вмененке. Для этого в инспекцию направляют заявление ЕНВД-3 с кодом причины 4 — «иное» [письмо Минфина от 14.03.2018 № 03-11-06/2/15668].

На требование налоговиков нужно ответить. Объясните, что вы уведомляли о прекращении деятельности на вмененке через подразделение. Приложите копию заявления и документ, который подтвердит дату его отправки. Подтвердите документами, что фактически не ведете деятельность.

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