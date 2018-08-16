Нет, вы не вправе использовать планы строительства для расчета ЕНВД.

Площадь торгового зала определяют по инвентаризационным и правоустанавливающим документам [абз. 22 ст. 346.27 НК]. В них есть данные о назначении, конструктивных особенностях и планировке торговых помещений, правах на эти объекты. Когда строители закончат ремонт, нужно пригласить инвентаризационную службу [письмо Минфина от 23.04.2008 № 03-11-05/101].