1516 августа 2018

Компания взяла в лизинг автомобиль. На баланс его поставим, когда выкупим. В договоре нет условия, что ежемесячные платежи не включают выкупную стоимость. Но отдельно эту сумму тоже не прописали. Можно ли списывать в расходы по налогу на прибыль сразу весь лизинговый платеж?

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отвечает:

Полностью учитывайте платеж в расходах, если готовы к спорам с инспекторами.

Лизинговые платежи списывают как арендные (подп. 10 п. 1 ст. 264, подп. 3 п. 7 ст. 272 НК). При этом в состав каждого платежа может входить выкупная стоимость имущества (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ). Либо стороны вправе прописать в договоре отдельно арендную плату и выкупную цену (п. 4 ст. 421 ГК).

По мнению Минфина, суммы в счет оплаты выкупной цены — это авансы до перехода права собственности на имущество к лизингополучателю (письмо от 27.01.2017 № 03-03-06/1/4276). Их нужно учитывать через амортизацию, после того как имущество станет собственностью лизингополучателя.

Судьи считают иначе. Выкупную стоимость не надо высчитывать из лизинговых платежей. Их нужно списывать в периоде, за который заплатили, независимо от даты перехода права собственности на имущество (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.02.2017 № Ф06-17203/2016).

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