Оплачивать труд «вредников» нужно в повышенном размере (ст. 147 ТК). Минимальный размер повышения оплаты – 4 процента тарифной ставки (оклада) по сравнению с работами, где вредности нет. Конкретные размеры повышения оплаты труда работодатель устанавливает с учетом мнения профсоюза. Чтобы дифференцировать оплату труда «неоцененных вредников» до проведения СОУТ, воспользуйтесь постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986 № 387/22-78 (письма Минздравсоцразвития от 09.04.2009 № 22-2-15/4, Минтруда от 13.02.2013). Руководствоваться постановлением можно и после того, как проведете СОУТ, поскольку в настоящее время не принят нормативный правовой акт, который определяет виды и размер гарантий в зависимости от степени вредности условий труда. Эту позицию можно встретить в решении судов (апелляционное определение Свердловского областного суда от 18.05.2016 по делу № 33-8805/2016).

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