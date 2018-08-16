2116 августа 2018

Должности некоторых сотрудников есть в Списках на льготное пенсионное обеспечение. Мы не проводили СОУТ, поскольку это очень затратное мероприятие для нашей небольшой компании. Решили проводить спецоценку постепенно. Подскажите, имеют ли такие сотрудники право на досрочную пенсию?

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отвечает:

Работники имеют право на льготную пенсию, если трудятся по определенным вредным профессиям и видам работ (ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»). До 1 января 2013 года льготное пенсионное обеспечение определяли по Спискам (постановление Правительства от 16.07.2014 № 665). Этого было достаточно, чтобы сотрудник мог досрочно выйти на пенсию. После 1 января ситуация изменилась. Теперь недостаточно, чтобы должность была в Списке на льготное пенсионное обеспечение. Необходимо, чтобы работодатель подтвердил вредные условия труда результатами СОУТ.

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