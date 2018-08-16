Работники имеют право на льготную пенсию, если трудятся по определенным вредным профессиям и видам работ (ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»). До 1 января 2013 года льготное пенсионное обеспечение определяли по Спискам (постановление Правительства от 16.07.2014 № 665). Этого было достаточно, чтобы сотрудник мог досрочно выйти на пенсию. После 1 января ситуация изменилась. Теперь недостаточно, чтобы должность была в Списке на льготное пенсионное обеспечение. Необходимо, чтобы работодатель подтвердил вредные условия труда результатами СОУТ.

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