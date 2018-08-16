Если работник трудится неполный рабочий день на 0,8 ставки, то каждый день 80 процентов рабочего времени находится во вредных условиях. Поэтому он не лишится права на льготную пенсию. Пенсионный фонд зачтет в льготный стаж только период работы, который сотрудник отработал постоянно в течение полного рабочего дня и при условии, если за этот период работодатель уплатил страховые взносы (п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства от 11.07.2002 № 516).

К сожалению, чиновники не уточнили, что понимать под полным рабочим днем. Ответ есть в другом документе. Полным рабочим днем называют выполнение работы во вредных условиях труда по Спискам не менее 80 процентов рабочего времени (п. 5 разъяснения, утв. постановлением Минтруда от 22.05.1996 № 29).