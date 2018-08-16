5516 августа 2018

Сотрудник работает на 0,8 ставки (неполный рабочий день). По результатам СОУТ выяснилось, что его работа связана с вредными условиями труда. Должность сотрудника есть в Списке № 298/П-22. Имеет ли он право на льготную пенсию или для этого он должен работать полный день во вредных условиях?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Если работник трудится неполный рабочий день на 0,8 ставки, то каждый день 80 процентов рабочего времени находится во вредных условиях. Поэтому он не лишится права на льготную пенсию. Пенсионный фонд зачтет в льготный стаж только период работы, который сотрудник отработал постоянно в течение полного рабочего дня и при условии, если за этот период работодатель уплатил страховые взносы (п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства от 11.07.2002 № 516).

К сожалению, чиновники не уточнили, что понимать под полным рабочим днем. Ответ есть в другом документе. Полным рабочим днем называют выполнение работы во вредных условиях труда по Спискам не менее 80 процентов рабочего времени (п. 5 разъяснения, утв. постановлением Минтруда от 22.05.1996 № 29).

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.