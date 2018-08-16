Должность в штатном расписании обозначьте как «машинист крана (крановщик)» согласно Квалификационному справочнику (утв. постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30) и профстандарту (утв. приказом Минтруда от 01.03.2017 № 215н).

К должности машиниста крана (крановщика) нужно применять требования профессионального стандарта (ст. 57 ТК, ПОТ РМ-008-99, утв. постановлением Минтруда от 07.07.1999 № 18). Кроме того, в части наименования должности сотрудника и требований к квалификации организация вправе продолжать руководствоваться Квалификационным справочником (письмо Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253).

Психиатрическое освидетельствование в отношении крановщика проведите обязательно, согласно Перечню медицинских психиатрических показаний для осуществеления отдельных видов профдеятельности (утв. постановлением Правительства от 28.04.1993 № 377).