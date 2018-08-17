Выходной день надо исключить из расчетного периода.

Отпускные рассчитывают на основании среднего заработка за 12 месяцев перед отдыхом (п. 4 ст. 139 ТК). При этом из расчетного периода надо исключить время, когда за сотрудником сохранялся средний заработок (подп. «а» п. 5 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

В командировке за сотрудником сохраняется средний заработок (ст. 167 ТК). Значит, время, когда сотрудник отсутствовал на работе, надо исключить из расчетного периода. Не важно, работал ли сотрудник в выходной или нет. Такой порядок расчета нам подтвердили в Минтруде.

Но с такой позицией можно поспорить. Вывод об исключении всех дней командировки не следует из постановления № 922. Из расчетного периода надо исключить время, когда за сотрудником сохранялся средний заработок. Но за нерабочий выходной в служебной поездке средний заработок не положен (п. 9, 11 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749). А значит, этот период исключать не требуется. Но, вероятнее всего, потребуется защищаться в суде. Практика пока не сложилась.

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