Спишите госпошлину отдельно от стоимости актива.

Первоначальную стоимость можно изменить в случае достройки, дооборудования, реконструкции (п. 2 ст. 257 НК). Госпошлина к таким основаниям не относится.

Важная статья:

Вступили в силу новые размеры госпошлин

Минфин считает, что первоначальную стоимость нельзя изменить в связи с госрегистрацией (письмо от 04.06.2013 № 03-03-06/1/20327). Если пошлину заплатили после того, как начали использовать основное средство, то сумма за регистрацию прав не увеличивает первоначальную стоимость. Поэтому госпошлину можно списать отдельно, а не через амортизацию.

Судьи в вашем регионе также считают, что госпошлина не увеличивает первоначальную стоимость (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.12.2006 № А05-5787/2006–18). Регистрация актива не делает его пригодным для использования и не должна участвовать в формировании его первоначальной стоимости.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>