1417 августа 2018

На инвентаризации выявили основное средство. Первоначальную стоимость определила независимая оценка. Заплатили госпошлину за регистрацию права собственности 22 000 руб. Пока не используем имущество. Должны ли мы увеличить первоначальную стоимость актива на сумму уплаченной госпошлины или можно списать эти затраты единовременно?

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отвечает:

Спишите госпошлину отдельно от стоимости актива.

Первоначальную стоимость можно изменить в случае достройки, дооборудования, реконструкции (п. 2 ст. 257 НК). Госпошлина к таким основаниям не относится.

Минфин считает, что первоначальную стоимость нельзя изменить в связи с госрегистрацией (письмо от 04.06.2013 № 03-03-06/1/20327). Если пошлину заплатили после того, как начали использовать основное средство, то сумма за регистрацию прав не увеличивает первоначальную стоимость. Поэтому госпошлину можно списать отдельно, а не через амортизацию.

Судьи в вашем регионе также считают, что госпошлина не увеличивает первоначальную стоимость (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.12.2006 № А05-5787/2006–18). Регистрация актива не делает его пригодным для использования и не должна участвовать в формировании его первоначальной стоимости.

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