Нет, выручка не задвоится.

ККТ не применяют в расчетах с использованием электронного средства платежа без его предъявления между компаниями и предпринимателями [п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. На безналичную оплату товаров «физику» нужно направить кассовый чек [письмо Минфина от 28.04.2017 № 03-01-15/26324]. Данные об операции фискальный накопитель передаст в ФНС. Налоговики вправе использовать эти сведения, чтобы выяснить, верно ли компания посчитала выручку.

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