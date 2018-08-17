2317 августа 2018

Компания на упрощенке, учитываем доход на дату, когда получаем деньги на расчетный счет или в кассу. Сейчас требуют пробивать чек и на безналичный расчет. Получается, что выручка задвоится?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, выручка не задвоится.

ККТ не применяют в расчетах с использованием электронного средства платежа без его предъявления между компаниями и предпринимателями [п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. На безналичную оплату товаров «физику» нужно направить кассовый чек [письмо Минфина от 28.04.2017 № 03-01-15/26324]. Данные об операции фискальный накопитель передаст в ФНС. Налоговики вправе использовать эти сведения, чтобы выяснить, верно ли компания посчитала выручку.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.