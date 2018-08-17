1417 августа 2018

Мы на упрощенке, не выставляем счета-фактуры и не предъявляем налог клиентам. Некоторые контрагенты ошибочно пишут в платежках «в том числе НДС». Налоговики требуют заплатить НДС и сдать декларацию. Это правильно?

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отвечает:

У налоговиков нет оснований требовать декларацию по НДС. Назначение в платежке не может быть причиной, по которой компанию обяжут заплатить налог.

Компания на упрощенке обязана заплатить в бюджет НДС и отчитаться, если выставила покупателю счет-фактуру с суммой налога [п. 5 ст. 173 НК]. Когда счет-фактуру не выставляли, перечислять налог не нужно, даже если в договоре цену прописали с НДС и покупатель перечислил деньги с назначением «в том числе НДС» [письмо ФНС от 08.02.2018 № СД-2-3/203@].

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