Нет, вы не можете уменьшить сумму налога на 100 процентов.

В кодексе не прописали особенности расчета авансовых платежей для случаев, когда у предпринимателя были наемные работники только в отдельные месяцы. На практике инспекторы уменьшают налог на взносы не больше чем наполовину, если в течение года у бизнесмена были наемники.

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ФНС не будет штрафовать за неуплату взносов

Не важно, что работники трудились временно, а не постоянно. Уменьшать налог можно не более чем на 50 процентов [ст. 346.21 НК].