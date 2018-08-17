1217 августа 2018

Предприниматель на упрощенке с объектом «доходы» планирует периодически заключать с работниками трудовые договоры сроком до двух месяцев. Можно ли за счет своих страховых взносов уменьшать на 100 процентов авансовые платежи за квартал, в котором работников не было?

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отвечает:

Нет, вы не можете уменьшить сумму налога на 100 процентов.

В кодексе не прописали особенности расчета авансовых платежей для случаев, когда у предпринимателя были наемные работники только в отдельные месяцы. На практике инспекторы уменьшают налог на взносы не больше чем наполовину, если в течение года у бизнесмена были наемники.

Не важно, что работники трудились временно, а не постоянно. Уменьшать налог можно не более чем на 50 процентов [ст. 346.21 НК].

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