1217 августа 2018

Компания на упрощенке не платила авансовые платежи. Налог за 2017 год нулевой. Инспекторы начислили пени на неуплаченные авансы. Это законно?

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отвечает:

Да, но по заявлению налогоплательщика инспекторы спишут пени, если по итогам года у компании не получилось налога к уплате.

Компания на упрощенке обязана платить авансы за каждый отчетный период. Поскольку вы этого не делали, налоговики начислили пени [ст. 346.19, 346.21 НК].

Если по итогам года налог получился меньше, чем авансы, компания вправе вернуть переплату. А если суммы в бюджет перечисляли не вовремя, то и пени нужно пересчитать и уменьшить соразмерно переплате.

На практике инспекторы не списывают пени автоматически. Напишите заявление в инспекцию с просьбой снять пени в связи с тем, что по итогам года сумма налога к уплате составляет 0 руб.

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