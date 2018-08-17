Да, но по заявлению налогоплательщика инспекторы спишут пени, если по итогам года у компании не получилось налога к уплате.

Компания на упрощенке обязана платить авансы за каждый отчетный период. Поскольку вы этого не делали, налоговики начислили пени [ст. 346.19, 346.21 НК].

Если по итогам года налог получился меньше, чем авансы, компания вправе вернуть переплату. А если суммы в бюджет перечисляли не вовремя, то и пени нужно пересчитать и уменьшить соразмерно переплате.

На практике инспекторы не списывают пени автоматически. Напишите заявление в инспекцию с просьбой снять пени в связи с тем, что по итогам года сумма налога к уплате составляет 0 руб.