Если в трудовой книжке сотрудника периоды работы, службы или иной деятельности указали в годах без точных дат, то для расчета стажа принимайте 1 июля соответствующего года. А если не указано число месяца, то таковым является 15-е число соответствующего месяца. (п. 27 Правил, утв. приказом Минздравсоцразвития от 06.02.2007 № 91).

Пример:



Расчет стажа для выплаты больничного пособия, если в трудовой книжке период работы обозначен годами ООО «Холодок» приняли на работу Абрамову Т.В на должность бухгалтера 18 января 2018 года. В ее трудовой книжке работу в одной из предыдущих компаний ООО «Валентина» указали в годах: 2014–2017 годы. Стаж работы сотрудника в ООО «Валентина» для расчета больничного пособия – с 1 июля 2014 года по 1 июля 2017 года, то есть три года и один день.