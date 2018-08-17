2117 августа 2018

Как правильно рассчитать стаж для расчета пособия по временной нетрудоспособности, если в трудовой книжке сотрудника предыдущие места работы обозначили только годами?

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отвечает:

Если в трудовой книжке сотрудника периоды работы, службы или иной деятельности указали в годах без точных дат, то для расчета стажа принимайте 1 июля соответствующего года. А если не указано число месяца, то таковым является 15-е число соответствующего месяца. (п. 27 Правил, утв. приказом Минздравсоцразвития от 06.02.2007 № 91).

Пример:

Расчет стажа для выплаты больничного пособия, если в трудовой книжке период работы обозначен годами

ООО «Холодок» приняли на работу Абрамову Т.В на должность бухгалтера 18 января 2018 года. В ее трудовой книжке работу в одной из предыдущих компаний ООО «Валентина» указали в годах: 2014–2017 годы. Стаж работы сотрудника в ООО «Валентина» для расчета больничного пособия – с 1 июля 2014 года по 1 июля 2017 года, то есть три года и один день.

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