Да, закон предусматривает такую возможность. Сотрудник может получить выплату по каждому месту работы, в том числе по внешнему совместительству (ч. 2–2.2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ). При этом два и более листков нетрудоспособности могут выдать при условии, что на момент болезни сотрудник работал у нескольких страхователей. А также в двух предшествующих календарных годах был занят как минимум у одного из тех работодателей, у которых продолжает трудиться и на момент заболевания (ст. 13 Закона № 255-ФЗ).

Поэтому, если внешний совместитель трудился в компании в предыдущие два года, то он может попросить оформить больничные для каждого места работы (п. 4, 4.2, 57 Порядка, приказ Минздравсоцразвития от 26.04.2011 № 347н).

Если же сотрудник часто менял компании, то больничное пособие ему положено по одному из последних мест работы по выбору (ч. 2.1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ). Поэтому оформить ему нужно один больничный лист. Медучреждение не проверяет данные о работодателях и записывает их со слов пациента. Он сам определяет, кого из своих организаций указать в листке нетрудоспособности.