3320 августа 2018

Открыли магазин канцтоваров. Приняли продавца на стажировку. Он работает в другой организации, но во время отпуска решил попробовать сменить место работы. Вправе ли мы заключить с продавцом соглашение о стажировке?

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отвечает:

Вы можете принять сотрудника на стажировку.

Так как сотрудник выполняет трудовые обязанности, подчиняется внутреннему распорядку, то с ним необходимо заключить трудовой договор. Но у «физика» уже есть основная работа, поэтому заключить с ним договор об основном месте работы вы не вправе. В таком случае подпишите трудовой договор как с внешним совместителем. Если не заключить трудовой договор, на проверке трудинспекторы оштрафуют на 100 тыс. руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

В договор вы вправе включить условие о стажировке. В таком случае заключите срочный договор на период стажировки (ч. 1 ст. 59 ТК). Другой вариант — включить в трудовой договор условие не о стажировке, а об испытательном сроке. Его продолжительность не может превышать трех месяцев. Сотрудника можно будет уволить, если он не пройдет испытание.

В должностные обязанности продавца могут входить функции кассира. Тогда Ф. И. О. сотрудника необходимо писать в кассовом чеке. Иначе на проверке налоговики могут оштрафовать на 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).

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