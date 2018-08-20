Учтите в расходах стоимость утерянного товара.

Компания вправе получить от грузоперевозчика стоимость имущества, которое он потерял (ст. 796 ГК). Возмещение считают доходом на дату, когда контрагент признал ущерб (п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК). При этом стоимость товара можно учесть в расходах (подп. 20 п. 1 ст. 265 НК, письмо Минфина от 01.12.2014 № 03-03-06/1/61216).

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В Минфине сообщили, что всю сумму ущерба компания вправе списать в расходы единовременно. То есть, когда признаете доходы в виде ущерба, одновременно отразите доходы. Основанием будет соглашение с грузоперевозчиком, где он обязался возместить потери компании зачетом стоимости будущих перевозок. Этот же документ вместе с актом оказанных контрагентом услуг по перевозкам подтвердит транспортные расходы компании.

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