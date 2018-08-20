Рискованно прописывать сведения в части бюллетеня, за которую отвечает врач.

Компания оплачивает только верный бюллетень. Чтобы получить возмещение в ФСС, надо заполнить поля больничного листка с пометкой «Заполняется работодателем». Номер первичного листка заполняет поликлиника.

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ФСС не станет возмещать пособие по больничному с ошибками. Поэтому компания вправе потребовать, чтобы сотрудник обратился в поликлинику и дооформил бюллетень. Но врачи откажутся выдавать дубликат, если компания сама впишет сведения в медицинский раздел и при этом ошибется.

Работодатель может оплатить больничный и без номера первичного листка, если компания готова к спору с фондом. Недочеты врачей не лишают страхователя права возместить пособие. ФСС должен взыскать траты с поликлиники (определение Верховного суда от 07.04.2017 № 310-КГ17-4016).

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