3320 августа 2018

Наш сотрудник продлевал больничный и должен был принести в бухгалтерию два листка нетрудоспособности. Но в итоге я получила от него листок-продолжение, в котором номера предыдущего листа не было. Могу ли я сама вписать номер в бюллетень?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Рискованно прописывать сведения в части бюллетеня, за которую отвечает врач.

Компания оплачивает только верный бюллетень. Чтобы получить возмещение в ФСС, надо заполнить поля больничного листка с пометкой «Заполняется работодателем». Номер первичного листка заполняет поликлиника.

ФСС не станет возмещать пособие по больничному с ошибками. Поэтому компания вправе потребовать, чтобы сотрудник обратился в поликлинику и дооформил бюллетень. Но врачи откажутся выдавать дубликат, если компания сама впишет сведения в медицинский раздел и при этом ошибется.

Работодатель может оплатить больничный и без номера первичного листка, если компания готова к спору с фондом. Недочеты врачей не лишают страхователя права возместить пособие. ФСС должен взыскать траты с поликлиники (определение Верховного суда от 07.04.2017 № 310-КГ17-4016).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.