Вы вправе оплатить путевку. Порядок оформления зависит от того, когда будете перечислять деньги.

Компания вправе перечислить деньги сторонней организации по просьбе сотрудника. Если вы это будете делать до того, как начислите сотруднице зарплату, потребуется оформить договор беспроцентного займа. На последний день месяца надо рассчитать НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК). Рассчитайте ее со дня перечисления денег лагерю до дня удержания суммы из зарплаты.

Другое дело, если сотрудница просит перечислить оплату после окончания месяца. При этом зарплату она еще не получила. Тогда оформлять договор займа не требуется. В данном случае работница распоряжается своим вознаграждением за труд. Из-за того, что вы оплатите лагерь до того, как сотрудница должна по сроку получить зарплату, проверяющие не начислят штрафы. Трудинспекторы не наказывают компании, которые выдают зарплату раньше, чем это предусматривает трудовой договор.

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