6320 августа 2018

За 2017 год мы получили прибыль. Но до сих пор не распределили ее между учредителями нашей компании. Сейчас собственники решили выплатить дивиденды по итогам 2017 года. Вправе ли мы это сделать в III квартале 2018 года?

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отвечает:

Компания вправе выплатить дивиденды.

Компания вправе ежеквартально, раз в полгода или в год выплачивать дивиденды (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Решение о распределении прибыли принимают собственники. При этом закон не ограничивает их в сроках, когда надо принять такое решение. Следовательно, вы вправе в любое время 2018 года выплатить дивиденды за прошлый год.

Можно ограничить срок выплаты дивидендов после того, как учредители приняли решение. Срок не должен превышать 60 календарных дней (п. 3 ст. 28 Закона № 14-ФЗ).

С дивидендов «физикам» надо удержать НДФЛ по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК). Вычеты не применяют.

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