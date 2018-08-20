Компания вправе выплатить дивиденды.

Компания вправе ежеквартально, раз в полгода или в год выплачивать дивиденды (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Решение о распределении прибыли принимают собственники. При этом закон не ограничивает их в сроках, когда надо принять такое решение. Следовательно, вы вправе в любое время 2018 года выплатить дивиденды за прошлый год.

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Как и когда выдать дивиденды и какие суммы из них удержать

Можно ограничить срок выплаты дивидендов после того, как учредители приняли решение. Срок не должен превышать 60 календарных дней (п. 3 ст. 28 Закона № 14-ФЗ).

С дивидендов «физикам» надо удержать НДФЛ по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК). Вычеты не применяют.

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