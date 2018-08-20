2220 августа 2018

Выполняем ремонт по договору подряда. В I квартале сметчики ошибочно предъявили заказчику в 10 раз больше расходов на материалы, и он подписал нам акт. То есть мы признали лишние доходы и расходы. Первичку исправили в июне. Скорректировали реализацию по НДС за I квартал. Нужно ли уточнять отчетность по налогу на прибыль?

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отвечает:

Вы вправе не сдавать уточненку по налогу на прибыль, но безопаснее сделать это.

Необходимо скорректировать отчетность, если занизили налог (п. 1 ст. 81 НК). Иначе компания сама решает, уточнять декларацию или нет.

Налоговики сверяют суммы, которые компания отразила в отчетах. Обычно у инспекторов возникают вопросы по НДС, если налоговая база меньше, чем доходы по налогу на прибыль.

Вы сдали уточненку к уменьшению по НДС. Из-за этого инспекция не потребует снизить доходы в прибыльной декларации. Контролеры проверят, вправе ли вы были уменьшить НДС (п. 3 ст. 88 НК). Когда узнают причину, по которой вы ошибочно отразили больше дохода, то могут заинтересоваться и расходами.

Когда инспекторы выяснят, что компания отразила больше расходов за I квартал, их могут снять. Налоговики на местах этого не исключают. Тогда компания может пояснить, что вместе с лишними расходами отразили и лишние доходы, поэтому бюджет не пострадал. Проблем с доначислениями быть не должно. Но, если не хотите вопросов, безопаснее сдать уточненку за I квартал.

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