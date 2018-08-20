2220 августа 2018

Знаем, что работники имеют право на льготы с момента начала работы во вредных условиях труда, но мы пока не проводили спецоценку. Устанавливать ли сотрудникам повышенную оплату труда за вредную работу? Если да, то в каком размере?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Оплачивать труд «вредников» нужно в повышенном размере (ст. 147 ТК). Минимальный размер повышения оплаты – 4 процента тарифной ставки (оклада) по сравнению с работами, где вредности нет. Конкретные размеры повышения оплаты труда работодатель устанавливает с учетом мнения профсоюза. Чтобы дифференцировать оплату труда «неоцененных вредников» до проведения СОУТ, воспользуйтесь постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986 № 387/22-78 (письма Минздравсоцразвития от 09.04.2009 № 22-2-15/4, Минтруда от 13.02.2013). Руководствоваться постановлением можно и после того, как проведете СОУТ, поскольку в настоящее время не принят нормативный правовой акт, который определяет виды и размер гарантий в зависимости от степени вредности условий труда. Эту позицию можно встретить в решении судов (апелляционное определение Свердловского областного суда от 18.05.2016 по делу № 33-8805/2016).

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.