Да, если проверяющие выявят нарушение, работодатель получит предписание или штраф (ст. 5.27 КоАП). При плановой проверке инспектор по проверочному листу выяснит, как работодатель выплачивает заработную плату. Причины задержки и тот факт, что сотрудники не жаловались, не важны. Задержка выплаты даже на пару дней является нарушением.
Если вашу организацию оштрафуют, посмотрите, не истек ли срок давности, чтобы привлечь вас к ответственности (ст. 4.5 КоАП). Верховный суд подтвердил, что задержанная заработная плата – это не длящееся нарушение. Срок давности для привлечения к ответственности составляет один год. И отсчитывать его нужно со дня, следующего за установленной датой выплаты зарплаты или аванса (постановление Верховного суда от 03.03.2017 № 18-АД17-6). Поэтому, например, в апреле 2018 года проверяющие не могут оштрафовать за то, что зарплату за январь 2017 года вы выплатили в феврале 2017 года с задержкой на один месяц. Срок давности уже прошел.
В то же время нельзя гарантировать, что все суды на местах будут придерживаться позиции, которую высказал Верховный суд. Есть риск, что при аналогичном споре арбитры займут другую, не выгодную для компании позицию.
- Важная статья:
- На каком счете начислять компенсацию за задержку зарплаты
Заработную плату вы обязаны выплачивать не реже чем каждые полмесяца (п. 6 ст. 136 ТК). Эту норму нельзя изменить ни по соглашению сторон, ни по письменному заявлению работника. Конкретные даты выплат прописывают в ПВТР, трудовом договоре и коллективном договоре, если его утвердили в компании.
Если задержали выплату заработной платы, рассчитайте и перечислите компенсацию за каждый день задержки (ст. 236 ТК). Выплатить ее нужно независимо от того, есть вина работодателя в задержке или нет. Размер компенсации закрепите в локальном акте, например в положении об оплате труда. Она не должен быть меньше 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы задолженности. Если законодатели утвердят новый законопроект, то размер компенсации увеличится до 1/100 ключевой ставки ЦБ (Проект № 83422-7). Если в периоде, за который начисляете компенсацию, действовали разные ставки, расчет произведите по каждой из них, в зависимости от того, сколько дней действовала ставка.