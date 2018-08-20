Да, если проверяющие выявят нарушение, работодатель получит предписание или штраф (ст. 5.27 КоАП). При плановой проверке инспектор по проверочному листу выяснит, как работодатель выплачивает заработную плату. Причины задержки и тот факт, что сотрудники не жаловались, не важны. Задержка выплаты даже на пару дней является нарушением.

Если вашу организацию оштрафуют, посмотрите, не истек ли срок давности, чтобы привлечь вас к ответственности (ст. 4.5 КоАП). Верховный суд подтвердил, что задержанная заработная плата – это не длящееся нарушение. Срок давности для привлечения к ответственности составляет один год. И отсчитывать его нужно со дня, следующего за установленной датой выплаты зарплаты или аванса (постановление Верховного суда от 03.03.2017 № 18-АД17-6). Поэтому, например, в апреле 2018 года проверяющие не могут оштрафовать за то, что зарплату за январь 2017 года вы выплатили в феврале 2017 года с задержкой на один месяц. Срок давности уже прошел.

В то же время нельзя гарантировать, что все суды на местах будут придерживаться позиции, которую высказал Верховный суд. Есть риск, что при аналогичном споре арбитры займут другую, не выгодную для компании позицию.

Важная статья:

На каком счете начислять компенсацию за задержку зарплаты

Заработную плату вы обязаны выплачивать не реже чем каждые полмесяца (п. 6 ст. 136 ТК). Эту норму нельзя изменить ни по соглашению сторон, ни по письменному заявлению работника. Конкретные даты выплат прописывают в ПВТР, трудовом договоре и коллективном договоре, если его утвердили в компании.

Если задержали выплату заработной платы, рассчитайте и перечислите компенсацию за каждый день задержки (ст. 236 ТК). Выплатить ее нужно независимо от того, есть вина работодателя в задержке или нет. Размер компенсации закрепите в локальном акте, например в положении об оплате труда. Она не должен быть меньше 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы задолженности. Если законодатели утвердят новый законопроект, то размер компенсации увеличится до 1/100 ключевой ставки ЦБ (Проект № 83422-7). Если в периоде, за который начисляете компенсацию, действовали разные ставки, расчет произведите по каждой из них, в зависимости от того, сколько дней действовала ставка.