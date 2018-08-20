За отсутствие предварительных медосмотров организацию оштрафуют на сумму до 130 000 руб. (п. 3 ст. 5.27.1 КоАП). Если нарушения требований охраны труда привели к тяжелым последствиям, руководителя организации также могут привлечь к уголовной ответственности (ст. 143 УК).

Инспектор ГИТ по проверочным листам выяснит, проводит ли организация медосмотры сотрудников, которые заняты на работах по управлению транспортом, во вредных и опасных производствах. Работодатель должен представить проверяющим медицинские заключения об отсутствии у сотрудников противопоказаний к работе. Также инспекторы проверят, есть ли у работодателя списки работников, которые подлежат предварительному и периодическому медосмотру, направления в медицинское учреждение (п. 8, 19, 22приложения № 3 к приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н). Инспектор посчитает нарушением, если работодатель не сможет подтвердить, что проводит предварительные медосмотры (ст. 213 ТК).

Важная статья:

Не отправляем офисных сотрудников на медосмотры

Вы как кадровик не несете административную или уголовную ответственность за противоправные действия работодателя. Связано это с тем, что решение отменить предварительные осмотры принимает только руководитель организации. Возможно, работодатель не подозревает, что нарушает требования закона. В этом случае, чтобы предупредить нарушение, составьте докладную записку. Проинформируйте работодателя о том, что отказ от предварительных медосмотров нарушает требования закона, и перечислите последствия такого решения.