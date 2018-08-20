Работодатель может отменить премирование, но для этого нужно внести изменения в локальный акт и в трудовые договоры работников. Когда работодатель решает отменить премирование, он меняет порядок оплаты труда работникам (ст. 129 ТК). Поэтому нельзя просто перестать платить премии. Изменения нужно производить по процедуре.

Определяйте самостоятельно, как изменить положение об оплате труда. Можете подготовить отдельный документ, в котором перечислите пункты, которые изменятся. Другой вариант – утвердить положение в новой редакции, если корректировки затронут много пунктов. В этом случае будет ясно, какие нормы действуют, а какие уже нет. Если в организации действует профсоюзная организация, учтите ее мнение (ст. 8, 372 ТК). На документе должен стоять гриф согласования изменений с профсоюзом. Ознакомьте работников с изменениями под подпись (ч. 2 ст. 22 ТК). Издайте приказ об изменении локального акта.

Внесите изменения в трудовые договоры работников, даже если указали правила премирования в виде ссылки на локальный акт. Роструд подтвердил, что в таком виде порядок премирования – это условие трудового договора (письмо Роструда от 19.03.2012 № 395-6-1). Оформите корректировки соглашением к трудовому договору. Условия можно изменить с любого дня, если сотрудники дали письменное согласие на новый порядок (ст. 72 ТК). Если не соблюсти эту процедуру, для работника продолжит действие первоначальная редакция положения. И вам придется продолжать платить премии (апелляционное определение Пермского краевого суда от 16.02.2015 № 33-1676). За два месяца до корректировок направьте работникам уведомления, в которые они должны внести запись о согласии на изменения (ст. 74 ТК).

Без согласования с сотрудниками, в одностороннем порядке, вы можете отменить премии в трудовом договоре только по организационным или технологическим причинам (ст. 74 ТК). Иначе работники могут обжаловать решение работодателя в суде. Если не сможете доказать, что изменения были обоснованными, суд поддержит сотрудников (апелляционное определение СК по гражданским делам Иркутского областного суда от 27.05.2013 по делу № 33-4115/2013).