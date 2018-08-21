На дату передачи автомобиля нужно признать его стоимость в доходах.

Заем не считается доходом, а возврат долга — не расход. Это правило действует и для упрощенки (п. 1.1 ст. 346.15, подп. 10 п. 1 ст. 251, ст. 346.16 НК). Но есть особенности, если гасите долг имуществом.

Минфин считает, что передача имущества в счет погашения займа — это реализация (письмо от 28.06.2016 № 03-11-11/37751). С мнением чиновников согласились судьи (определение Верховного суда от 31.01.2017 № 309-КГ16-13100).

Компания передает автомобиль в качестве отступного и вместо денег. Суммы от продажи имущества — это доход. Отразите в доходах сумму долга по займу на дату, когда передали машину и зачли ее стоимость в счет уплаты. Если директор доплачивает сумму сверх, ее тоже включите в доходы на дату, когда получили деньги (п. 1 ст. 346.17 НК).

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