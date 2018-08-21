Рассчитайте НДФЛ со стоимости услуги за выбор места в салоне самолета.

Работодатель обязан компенсировать сотруднику затраты на дорогу, если отправляет его в деловую поездку. При этом оплата командировочных трат не считается налоговым доходом работника (п. 3 ст. 217 НК).

Авиакомпании при продаже билетов предоставляют возможность выбрать место. Такая услуга платная. Она не связана с возможностью сотрудника попасть на место, где он должен выполнять служебное задание. Поэтому налоговики, которых мы опросили, исключают из необлагаемых сумм стоимость услуги по выбору места.

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