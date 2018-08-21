Работодатель не вправе платить меньше МРОТ, если работник выполнил норму рабочего времени (ст. 133 ТК). По норме рабочий день сотрудника — восемь часов, рабочая неделя — 40 часов (ст. 91 ТК).

Сотрудники вашей организации работают меньше — пять часов. Так как они не вырабатывают норму времени, то компания вправе платить им меньше МРОТ. Не важно, что в трудовом договоре нет условия о сокращенном рабочем дне, работе не на полную ставку и т. д. Это нам подтвердили в Минтруде. Следовательно, даже если сотрудники будут получать меньше 11 163 руб., вас все равно трудинспекторы не оштрафуют на проверке.

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