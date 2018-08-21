Отправьте в инспекцию нулевой расчет.

Компания сдает отчетность по взносам, даже если не ведет деятельность (письмо Минфина от 18.06.2018 № 03-15-05/41578). Иначе будет штраф — 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК).

В нулевом отчете надо заполнить раздел 3 (письмо ФНС от 12.04.2017 № БС-4-11/6940@). Как минимум там надо отразить директора. Данные сотрудника отразите только в подразделе 3.1.

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Налоговики на местах без раздела 3 не принимают отчетность на бумаге. Иногда страхователям удается по интернету представить нулевку без раздела 3. Но в таком случае не исключены споры с контролерами.

ПФР требует отражать в СЗВ-М директора — единственного учредителя, который не получает зарплату (письмо Минтруда от 16.03.2018 № 17–4/10/В-1846). Налоговики передают сведения из раздела 3 в фонд (приложение 1 к соглашению ПФР, ФНС от 30.11.2016 № ММВ-23-11/26@ /№ АД-09-31/сог/79). Фонд потом сверяет сведения. Если в СЗВ-М показать директора, а в расчете по взносам нет, то расчет потребуется уточнить.

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