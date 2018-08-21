2021 августа 2018

Пришел исполнительный лист по сотруднику. В день перечисления зарплаты мы отправляем алименты его бывшей супруге. Как заполнить 6-НДФЛ?

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Удержание алиментов не изменяет порядок заполнения 6-НДФЛ. Алименты — это часть зарплаты сотрудника уже за вычетом НДФЛ. Компания перечисляет зарплату сотруднику — только одну ее часть она выдает на руки или перечисляет на карту, другую в виде алиментов отправляет получателю по исполнительному листу.

В разделе 1 расчета запишите сумму начисленной зарплаты и удержанного НДФЛ. В строке 100 раздела 2 поставьте последний день месяца, за который компания начислила вознаграждение. В строке 110 запишите дату перечисления зарплаты и алиментов, в строке 120 — следующий рабочий день. В строке 130 запишите начисленную зарплату, в строке 140 — перечисленный НДФЛ.

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