Удержание алиментов не изменяет порядок заполнения 6-НДФЛ. Алименты — это часть зарплаты сотрудника уже за вычетом НДФЛ. Компания перечисляет зарплату сотруднику — только одну ее часть она выдает на руки или перечисляет на карту, другую в виде алиментов отправляет получателю по исполнительному листу.

В разделе 1 расчета запишите сумму начисленной зарплаты и удержанного НДФЛ. В строке 100 раздела 2 поставьте последний день месяца, за который компания начислила вознаграждение. В строке 110 запишите дату перечисления зарплаты и алиментов, в строке 120 — следующий рабочий день. В строке 130 запишите начисленную зарплату, в строке 140 — перечисленный НДФЛ.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>