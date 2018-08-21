Нет, не надо.

Порядок отражения материальной помощи в 6-НДФЛ зависит от того, облагается она налогом или нет. Если выплата полностью не облагается НДФЛ, то ее можно не показывать в расчете. Если сумма дохода превышает лимит, то ее надо отразить в 6-НДФЛ (письмо ФНС от 15.12.2016 № БС-4-11/24064@). Материальная помощь до 4 тыс. руб. в год не облагается НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК). Сумма первой в году материальной помощи укладывалась в лимит, поэтому компания верно не отразила ее в отчетности.

Так как вы еще раз выдали материальную помощь, то доход сотрудника превысил лимит в 4 тыс. руб. Уточнять расчет за I квартал не надо, ведь на тот момент вы его заполнили верно. Но в 6-НДФЛ за полугодие отразите всю сумму материальной помощи с начала года. В строке 030 запишите сумму налогового вычета — 4 тыс. руб. В 2-НДФЛ также покажите всю сумму материальной помощи, иначе отчеты не сойдутся и инспекторы потребуют пояснения.