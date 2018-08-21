2321 августа 2018

Заключили с «физиком» гражданско-правовой договор. По контракту перечислили ему во II квартале аванс. Подрядчик продолжает выполнять работу, акт с ним еще не подписывали, окончательный расчет не перечисляли. Надо ли отражать аванс по договору подряда в 6-НДФЛ?

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отвечает:

Да, аванс подрядчику необходимо отразить в 6-НДФЛ. Дата получения дохода сотрудника по гражданскому договору — день выплаты вознаграждения. Не важно, компания перечисляет аванс или окончательный расчет после подписания акта (письмо Минфина от 21.07.2017 № 03-04-06/46733). В день выплаты окончательного расчета также необходимо удержать НДФЛ с суммы выплаченного вознаграждения. Порядок заполнения 6-НДФЛ одинаковый.

В строке 100 запишите дату выплаты аванса. В строке 110 продублируйте эту дату, ведь вы удерживаете налог в день выплаты дохода. В сроке 120 напишите следующий рабочий день.

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