2421 августа 2018

Директор — один из учредителей нашего ООО. Он получает и зарплату, и дивиденды. Оба вида доходов облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов. Вправе ли мы их записать в одном блоке раздела 2 6-НДФЛ?

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отвечает:

Нет, так сделать не получится. Дата получения дохода в виде зарплаты — последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 НК). Для дивидендов датой получения дохода считается день, когда компания выплатила деньги учредителям (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК). Поэтому их нельзя отражать в одном блоке раздела 2.

Исключение будет только в одном случае: когда компания выдает зарплату в последний день месяца и в этот же день решила выплатить дивиденды. Тогда порядок заполнения блоков раздела 2 совпадет. В этом случае зарплату и дивиденды можно показать вместе.

В разделе 1 компания отражает дивиденды не только в строке 020, но и строке 025. Исчисленный налог надо также показать в двух строках — 040 и 045. В строке 070 покажите налог, который удержали в отчетном периоде.

В строках 100 и 110 поставьте дату выплаты дивидендов. В строке 120 — следующий рабочий день. Если компания выплачивала дивиденды несколько дней, то на каждую выплату потребуется заполнить отдельный блок в разделе 2.

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