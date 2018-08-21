Проверьте, проводила ли ваша организация аттестацию рабочих мест ранее. Если проводили аттестацию до 31 декабря 2013 года и результаты еще действуют, нужно провести спецоценку условий труда до того момента, как истечет срок действия ее результатов (п. 4 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ, далее – Закон № 426-ФЗ). Для этого создайте специальную комиссию (ст. 9 Закона № 426-ФЗ). Подготовьте приказ в свободной форме, где перечислите все мероприятия по спецоценке, которые планируете провести.

Если аттестацию рабочих мест ранее не проводили либо срок действия ее результатов уже истек, проведите спецоценку условий труда до 31 декабря 2018 года (ч. 6 ст. 27 Закона № 426-ФЗ). В дальнейшем – не реже одного раза в пять лет, если иное не установил закон. Исчисляйте этот срок со дня, когда утвердите отчет о проведении спецоценки условий труда (ч. 4 ст. 8 Закона № 426-ФЗ).

Если не проведете специальную оценку условий труда на рабочих местах в срок, ГИТ вынесет предписание или оштрафует должностное лицо на сумму до 10 000 руб., для компании размер штрафа достигает 80 000 руб. (п. 2 ст. 5.27.1 КоАП). При этом неважно, вредное у вас производство или нет. Освобождаются от спецоценки лишь рабочие места надомников и дистанционных работников, а также сотрудников, у которых работодатель – физическое лицо (ч. 3 ст. 3 Закона № 426-ФЗ).