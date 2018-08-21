Если бухгалтер занят за компьютером больше половины рабочего времени, он должен проходить медосмотр у невролога и офтальмолога раз в два года. Это следует из пункта 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 03.06.2003 № 118) и пункта 3.2.2.4 Перечня факторов из приказа Минздрава от 12.04.2011 № 302н.
Во многих организациях госсектора бухгалтеры должны проходить медосмотр раз в год наряду со всеми остальными работниками. Эта обязанность зависит от видов деятельности и предусмотрена, в частности:
- для образовательных учреждений;
- медицинских организаций;
- учреждений, где есть детские спортивные секции, детских творческих, досуговых организаций;
- детских и подростковых сезонных оздоровительных организаций, санаториев;
- домов ребенка, интернатов;
- приютов;
- домов престарелых;
- бассейнов и водолечебниц;
- общежитий.
Если ваше учреждение относится к перечисленным, бухгалтер должен проходить медосмотр раз в год.