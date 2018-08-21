Если бухгалтер занят за компьютером больше половины рабочего времени, он должен проходить медосмотр у невролога и офтальмолога раз в два года. Это следует из пункта 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 03.06.2003 № 118) и пункта 3.2.2.4 Перечня факторов из приказа Минздрава от 12.04.2011 № 302н.

Во многих организациях госсектора бухгалтеры должны проходить медосмотр раз в год наряду со всеми остальными работниками. Эта обязанность зависит от видов деятельности и предусмотрена, в частности:

для образовательных учреждений;

медицинских организаций;

учреждений, где есть детские спортивные секции, детских творческих, досуговых организаций;

детских и подростковых сезонных оздоровительных организаций, санаториев;

домов ребенка, интернатов;

приютов;

домов престарелых;

бассейнов и водолечебниц;

общежитий.

Если ваше учреждение относится к перечисленным, бухгалтер должен проходить медосмотр раз в год.