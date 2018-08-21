7121 августа 2018

Как часто бухгалтеры должны проходить медосмотр? Как это урегулировано в законодательстве?

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отвечает:

Если бухгалтер занят за компьютером больше половины рабочего времени, он должен проходить медосмотр у невролога и офтальмолога раз в два года. Это следует из пункта 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 03.06.2003 № 118) и пункта 3.2.2.4 Перечня факторов из приказа Минздрава от 12.04.2011 № 302н.

Во многих организациях госсектора бухгалтеры должны проходить медосмотр раз в год наряду со всеми остальными работниками. Эта обязанность зависит от видов деятельности и предусмотрена, в частности:

  • для образовательных учреждений;
  • медицинских организаций;
  • учреждений, где есть детские спортивные секции, детских творческих, досуговых организаций;
  • детских и подростковых сезонных оздоровительных организаций, санаториев;
  • домов ребенка, интернатов;
  • приютов;
  • домов престарелых;
  • бассейнов и водолечебниц;
  • общежитий.

Если ваше учреждение относится к перечисленным, бухгалтер должен проходить медосмотр раз в год.

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