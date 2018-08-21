Для учреждения безопаснее отправлять бухгалтеров на медосмотр при любом результате спецоценки. У чиновников единого мнения на этот счет нет. Минтруд полагает, что долгая работа за компьютером — достаточное основание для медосмотра (письмо от 18.08.2015 № 15–1/ООГ-4397).

Роструд — что надо исходить из результатов спецоценки (письмо от 28.02.2017 № ТЗ/942-03-3). Если она показала, что условия труда на рабочем месте оптимальные или допустимые, то проходить медосмотр не надо.

При работе за компьютером на бухгалтера воздействует электромагнитное поле широкополосного спектра частот. Превышен уровень допустимого воздействия или нет, можно выяснить только в ходе спецоценки. Специалисты Роструда считают, что приказ Минздравсоцразвития № 302н противоречит положениям статьи 213 ТК. В ней сказано, что для прохождения медосмотров важна занятость на работах с вредными условиями труда.

Но следовать рекомендации Роструда рискованно. Был случай, когда работодатель не проводил медосмотры и попал на штраф, хотя уровень электромагнитного поля компьютера был в норме (решение Московского городского суда от 16.10.2017 по делу № 7–11074/2017).