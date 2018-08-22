2622 августа 2018

Сотрудница по ошибке дважды заплатила взносы за май. Мы решили не возвращать переплату, а заплатить меньше в следующем месяце. Правильно ли мы понимаем, что в разделе 1 расчета надо поставить 0, так как мы ничего не должны по итогам полугодия?

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отвечает:

Нет, это неверно.

Согласно порядку заполнения расчета по взносам, в строке 030 раздела 1 отражают сумму страховых взносов, которую компания должна заплатить по итогам расчетного периода. Но в эту графу надо записать сумму страховых взносов к уплате по данным отчетности [п. 11.2 приложения 2 к приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@].

Инспекторы проверят отчетность по контрольным соотношениям. По ним сумма пенсионных взносов к уплате должны быть равна сумме пенсионных взносов по каждому тарифу, то есть строка 030 раздела 1 равна сумме граф 1 строки 060 подраздела 1.1 приложения 1 к разделу 1 [письмо ФНС от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@].

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