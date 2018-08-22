Нет, это неверно.

Согласно порядку заполнения расчета по взносам, в строке 030 раздела 1 отражают сумму страховых взносов, которую компания должна заплатить по итогам расчетного периода. Но в эту графу надо записать сумму страховых взносов к уплате по данным отчетности [п. 11.2 приложения 2 к приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@].

Важная статья:

ФНС не будет штрафовать за неуплату взносов

Инспекторы проверят отчетность по контрольным соотношениям. По ним сумма пенсионных взносов к уплате должны быть равна сумме пенсионных взносов по каждому тарифу, то есть строка 030 раздела 1 равна сумме граф 1 строки 060 подраздела 1.1 приложения 1 к разделу 1 [письмо ФНС от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@].

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