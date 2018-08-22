2022 августа 2018

Сотрудница по ошибке дважды заплатила взносы за май. Мы решили не возвращать переплату, а заплатить меньше в следующем месяце. Мы уже сдали отчет, в котором записали нули в разделе 1. Теперь потребуется подать уточненку?

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отвечает:

Да, ведь вы занизили сумму взносов к уплате [п. 1 ст. 81 НК]. Если не уточнить расчет, то инспекторы пришлют уведомление о расхождениях.

Рекомендую перед сдачей отчетности использовать программу Tester. Она проверяет расчет по всем актуальным контрольным соотношениям, которые действуют в 2018 году. Скачать программу можно на сайте ФНС nalog.ru в разделе «Программные средства».

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