Да, ведь вы занизили сумму взносов к уплате [п. 1 ст. 81 НК]. Если не уточнить расчет, то инспекторы пришлют уведомление о расхождениях.

Рекомендую перед сдачей отчетности использовать программу Tester. Она проверяет расчет по всем актуальным контрольным соотношениям, которые действуют в 2018 году. Скачать программу можно на сайте ФНС nalog.ru в разделе «Программные средства».

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