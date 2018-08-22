3922 августа 2018

Мы на упрощенке, платим страховые взносы по пониженному тарифу. Инспекторы каждый квартал требуют документы, которые подтверждают право на такой тариф. Вправе ли инспекторы каждый месяц требовать одинаковые документы?

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отвечает:

Да, вправе.

Компании на упрощенке, которые ведут деятельность из подпункта 5 пункта 1 статьи 427 НК, вправе платить взносы по пониженным тарифам. Но требуется выполнять условия: чтобы доходы компании не превышали 79 млн руб. в год и доля выручки от льготного бизнеса была не менее 70 процентов общих доходов организации [п. 2, 6 ст. 427 НК].

Если страхователь не выполняет хотя бы одно условие, то он должен пересчитать взносы по общему тарифу с начала года. Поэтому инспекторы и требуют документы, которые подтверждают право платить пониженные страховые взносы [подп. 1 п. 1 ст. 31, п. 8.6 ст. 88 НК]. Бумаги необходимо представить в течение 10 рабочих дней после того, как получили требование.

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