Да, вправе.

Компании на упрощенке, которые ведут деятельность из подпункта 5 пункта 1 статьи 427 НК, вправе платить взносы по пониженным тарифам. Но требуется выполнять условия: чтобы доходы компании не превышали 79 млн руб. в год и доля выручки от льготного бизнеса была не менее 70 процентов общих доходов организации [п. 2, 6 ст. 427 НК].

Если страхователь не выполняет хотя бы одно условие, то он должен пересчитать взносы по общему тарифу с начала года. Поэтому инспекторы и требуют документы, которые подтверждают право платить пониженные страховые взносы [подп. 1 п. 1 ст. 31, п. 8.6 ст. 88 НК]. Бумаги необходимо представить в течение 10 рабочих дней после того, как получили требование.

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