3222 августа 2018

Контролеры требуют копии устава. Мы не меняем устав каждый квартал. Вправе ли мы его не представлять?

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отвечает:

Да, вы вправе не направлять в инспекцию копию устава.

У налоговиков есть ваш устав: вы его представили при регистрации организации и должны сдать, если вносите изменения в учредительный документ [п. «в» ст. 12, подп. «в» п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ]. Более того, если вы до этого сдавали копию учредительного документа при камералке расчета по взносам, то контролеры не вправе требовать его повторно [п. 5 ст. 93 НК].

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