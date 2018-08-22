5022 августа 2018

Сотруднице компании предоставляли стандартный налоговый вычет на ребенка, который учится по очной форме. 8 июля ему исполнилось 24 года. В каком месяце нужно предоставить вычет последний раз — в июне или июле?

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отвечает:

Предоставляйте вычет до конца учебного года.

Налоговый вычет на детей родитель вправе получить за каждый месяц, когда ребенок находится у него на попечении. Детский вычет предоставляется до 18 лет. Срок получения вычета можно продлить до 24 лет, если ребенок учится очно (письмо Минфина от 22.10.2014 № 03-04-05/53291). При этом не имеет значения, если ребенку исполнилось 24 года до конца учебного года. Налоговый вычет предоставляется за весь налоговый период (ст. 218 НК).

Для подтверждения права на вычет потребуется справка из образовательной организации. Документ подтвердит, что ребенок учится очно. При этом не имеет значения, платное образование или за счет бюджета (письмо Минфина от 02.10.2015 № 03-04-05/56445).

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