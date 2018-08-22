2922 августа 2018

Сотрудник в середине рабочего дня почувствовал себя плохо и отпросился с работы на четыре часа. Написал заявление в счет очередного отпуска. Сотрудник обратился в больницу, где ему открыли бюллетень. За этот день по его желанию мы выплатили ему больничный. В табеле учета за этот день стоит «ОТ». Правильно ли заполнен табель?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Табель заполнен неверно.

В год сотруднику положено не меньше 28 календарных дней отпуска (ст. 115 ТК). По соглашению сторон отпуск можно поделить на части. Но хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). При этом отпуск по часам кодексом не предусмотрен. Поэтому нельзя указывать в табеле код ОТ — ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником (ст. 91 ТК).

Если сотрудник открыл больничный лист после рабочей смены, он вправе выбрать, какой именно вид выплат ему получить: плату за фактически отработанное время либо оплату периода нетрудоспособности. Безопаснее попросить сотрудника подтвердить выбор письменно.

Вы оплатили сотруднику больничное пособие. Поэтому в табеле учета нужно поставить код Б — временная нетрудоспособность.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.