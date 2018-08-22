Табель заполнен неверно.

В год сотруднику положено не меньше 28 календарных дней отпуска (ст. 115 ТК). По соглашению сторон отпуск можно поделить на части. Но хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). При этом отпуск по часам кодексом не предусмотрен. Поэтому нельзя указывать в табеле код ОТ — ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником (ст. 91 ТК).

Если сотрудник открыл больничный лист после рабочей смены, он вправе выбрать, какой именно вид выплат ему получить: плату за фактически отработанное время либо оплату периода нетрудоспособности. Безопаснее попросить сотрудника подтвердить выбор письменно.

Вы оплатили сотруднику больничное пособие. Поэтому в табеле учета нужно поставить код Б — временная нетрудоспособность.