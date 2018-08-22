1622 августа 2018

Компания по техническим причинам временно приостановила работу. Выплачиваем работникам компенсацию. С какой периодичностью перечислять выплаты?

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отвечает:

Время простоя нужно оплачивать дважды в месяц.

Временную приостановку работы можно считать простоем, если работодатель принял решение о приостановлении и закрепил его в локальном акте. В этом акте должна быть прописана причина простоя. Также в акте необходимо отразить, за какой период будут выплачиваться пособия работникам (ст. 157 ТК). Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы сотрудников. А если приостановка произошла не по вине компании или самого работника, то в размере 2/3 оклада (письмо Минтруда от 24.05.2018 № 14–1/ООГ-4375).

Минтруд считает, что пособие на время простоя нужно выплачивать в дни выдачи заработной платы. По общему правилу работодатель выплачивает заработную плату не реже двух раз в месяц (ст. 136 ТК).

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