1622 августа 2018

При увольнении сотруднику выплатили выходное пособие, которое прописали в дополнительном соглашении к трудовому договору. На эту сумму начислили страховые взносы. Можно ли пособие и уплаченные с него взносы учесть в расходах по налогу на прибыль?

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отвечает:

Учтите в расходах взносы, которые начислили на сумму выплат свыше трехкратного среднего заработка.

Компания вправе учесть в расходах выплаты в пользу работника, которые прописаны в трудовом или коллективном договоре (п. 9 ст. 255 НК). Дополнительное соглашение — это неотъемлемая часть трудового договора (ст. 57 ТК).

Компания вправе учесть в расходах выплаты, которые прописали в дополнительном соглашении к трудовому договору. Минфин давно так считает (письмо от 19.06.2014 № 03-03-06/2/29308).

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением, освобождены от страховых взносов (письмо Минфина от 21.02.2017 № 03-04-06/9881). Но только в сумме, которая не больше трех среднемесячных зарплат сотрудника.

Компания вправе списать в прочие расходы страховые взносы, которые рассчитала по правилам кодекса (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК). Если взносы переплатили, то списать их в налоговые расходы не получится.

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