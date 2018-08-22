Учтите в расходах взносы, которые начислили на сумму выплат свыше трехкратного среднего заработка.

Компания вправе учесть в расходах выплаты в пользу работника, которые прописаны в трудовом или коллективном договоре (п. 9 ст. 255 НК). Дополнительное соглашение — это неотъемлемая часть трудового договора (ст. 57 ТК).

Компания вправе учесть в расходах выплаты, которые прописали в дополнительном соглашении к трудовому договору. Минфин давно так считает (письмо от 19.06.2014 № 03-03-06/2/29308).

Важная статья:

В увольнении по заявлению и по соглашению сторон есть пять отличий

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением, освобождены от страховых взносов (письмо Минфина от 21.02.2017 № 03-04-06/9881). Но только в сумме, которая не больше трех среднемесячных зарплат сотрудника.

Компания вправе списать в прочие расходы страховые взносы, которые рассчитала по правилам кодекса (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК). Если взносы переплатили, то списать их в налоговые расходы не получится.