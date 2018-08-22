3722 августа 2018

Как организовать медосмотр?

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Порядок организации медосмотров следующий:

  • подготовьте список сотрудников, которые должны пройти медосмотр;
  • выберите медорганизацию с лицензией на право проводить медосмотры и заключите с ней договор;
  • направьте список сотрудников в медорганизацию как минимум за два месяца до медосмотра;
  • получите из медорганизации календарный план медосмотра;
  • ознакомьте персонал с календарным планом и выдайте направления на медосмотр как минимум за 10 дней до его начала.

На время медосмотра сохраните за сотрудником средний заработок и место работы (ст. 185 ТК). Если по календарному плану он должен явиться в медицинскую организацию в нерабочий день, оформите привлечение к работе в выходной или праздник. Заручитесь письменным согласием работника (ч. 2 ст. 113 ТК). Такой совет Роструд дал на сайте Онлайнинспекция.рф в обзоре ответов на вопросы за январь и февраль 2018 года.

Медорганизация выдаст каждому работнику медицинское заключение. Работник должен принести его в отдел кадров. Учреждение как заказчик и медорганизация как исполнитель подписывают акт об оказании услуг в порядке, который стороны установили в договоре.

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