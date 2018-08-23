отвечает:

Да, вправе.

Инспекторы вправе проверить работу бизнесмена и после того, как он утратил статус индивидуального предпринимателя [п. 9 письма ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309@]. Налоговики вправе начать ревизию в течение трех лет после того, как коммерсанта исключили из ЕГРИП [определение Конституционного суда от 25.01.2007 № 95-О-О].

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