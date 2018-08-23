Нет. Компания вправе представить единую декларацию, если у нее не было движений по кассе и счету. С вашего счета деньги списывал банк. Не важно, что при этом вы не оформляли платежку — движения были. Сдавать единую декларацию вы не вправе.

Если вы все же подадите упрощенную отчетность, инспекторы все равно вас оштрафуют за непредставление каждой отдельной декларации — по НДС, налогу на прибыль. Защититься не получится даже в суде [постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.03.2014 № А81-1857/2013].

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